عضو «البحوث الإسلامية»: الإسراء والمعراج رحلة بدنية وليست روحية

واصل ملتقى «شبهات وردود» بالجامع الأزهر الشريف، فعالياته الأسبوعية، تحت عنوان: «شبهات حول الإسراء والمعراج»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

تغيير موعد شهر رجب

وفي بداية الملتقى، قام الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالتأصيل للإسراء والمعراج من خلال الحديث عن شهر رجب وحرمته وعما فعل كفار الجاهلية به من تغيير لموعده من أجل انتهاك حرمته بالقتال ونحوه، مشبها انتهاك اليهود لحرمة الشهر الفضيل في هذه الأيام بانتهاك مشركي العرب لحرمته.

وبين عضو مجمع البحوث الإسلامية، بعض حِكَم الإسراء والمعراج من كونها تسريةً وتسليةً للنبي عما أصابه من الأذى، وردا عمليا على أهل الكفر والظلم والعدوان، وأن الله تعالى ناصرٌ دينه ونبيه وعباده المؤمنين، مؤكداً أن صلاة النبي بالأنبياء في المسجد الأقصى كان إيذاناً بانتقال القيادة الروحية من ولد إسحق إلى ولد إسماعيل، وهذا إرث تركه النبي لأمته؛ فهل حفظته أم ضيعته؟

الوحي لا بد أن يكون معه وعي

من جانبه، أوضح مجدي عبد الغفار، أن الوحي لا بد أن يكون معه وعي؛ لأن الوحي بلا وعي تعطيل، وأما الذين يريدون إعمال العقل دون الوحي فنقول لهم: وعي بلا وحي تضليل، فنحن نقدس المنقول ونُعمِل فيه العقول، وإسراء النبي ﷺ ومعراجه، قد وقف فيه الواقفون ممن وقفت عقولهم عن فهم المنقول، وصار كل منهم يعمل عقله بمقاييس البشر، فالرحلة بمقاييس رب البشر لا بمقاييس البشر، فالله - سبحانه وتعالى - هو الذي أسرى.

وتابع أن الرحلة لم تكن منامية أو روحية بل كانت بدنية، وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - هو من أسرى؛ فعندئذ لا يُحسب الأمر بالمقاييس البشرية، عندها تُفنذ كل الشبهات ، موضحا كيف يكون الرد العملي للشبهات وذلك بحفاظ المؤمن على نبيه ﷺ، ومن خلال سيادتنا بالعلوم وقيادتنا بالشهادات حتى تعود الأمة إلى سابق عهدها المجيد.