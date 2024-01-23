موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024.. والأعمال المستحبة بها

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 من اللحظات التي ينتظرها ملايين المسلمين في كافة بقاع الأرض من أجل استغلالها والتضرع من خلالها إلى الله عزوجل بالدعاء وقراءة القرآن والعمل الصالح، خاصة وأن هذه الليلة تعد من أعظم الليالي لأنه أسري برسول الله صل الله عليه وسلم فيها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لأن الله اصطفاه للعروج للسموات العلى.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024

وبخصوص موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024، فإن دار الإفتاء المصرية أكدت أن الموعد به خلاف بين العلماء ولكن المعتمد هو أن الليلة تكون في ليلة 27 من شهر رجب، على أن تبدأ من مساء 26 رجب 1445 وهى ليلة «الأربعاء» الموافق 7 فبراير 2024، ونهار اليوم التالي الذي يوافق 27 من رجب 1445 هجريا وذلك على حسب ما أكدته دار الإفتاء.

الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج 2024

وحول موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 وفضلها والأعمال المستحبة بها، قال الشيخ أحمد البهي، إمام مسجد سيدنا علي بن الحسين زين العابدين، إنه لم يرد في فضل ليلة الإسراء والمعراج أثر عن النبي، لكن يُستحب في تلك الليلة ما يُستحب في شهر رجب المبارك من قراءة القرآن والصلاة والصيام وإعداد صنوف معينة من الأطعمة من أجل الاحتفال بتلك الليلة المباركة.