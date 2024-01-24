ما الفرق بين الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 وكردون المباني؟.. اعرف التفاصيل

يترقب آلاف المواطنين، الإعلان عن الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 في محافظة الفيوم، نظرا لأهميتها فيما يتعلق بالمباني على مختلف الأراضي، فيما اتخذت محافظة الفيوم عدة خطوات لاعتماد المخطط الاستراتيجي لنحو 607 عزبة وكفر ونجع، بالإضافة إلى 163 قرية بمختلف مراكز المحافظة، كما يطرح الكثيرون سؤالًا حول الفرق بين الحيز العمراني وكردون المباني؟

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 في محافظة الفيوم، والفرق بينها وبين كردون المباني، فضلًا عن خريطة الفيوم الطبوغرافية.

ما هي أسماء مراكز الفيوم؟

وتضم محافظة الفيوم 6 مراكز، وتتضمن مركز ومدينة الفيوم، وإطسا، وسنورس، وطامية، وأبشواي، ويوسف الصديق.

خريطة الفيوم الطبوغرافية

ويمكن لأهالي مختلف المراكز بالإقليم، الاطلاع على خرائط الحيز العمراني لمحافظة الفيوم، متضمنةً خريطة مركز سنورس، وخريطة طامية، وخرائط باقي المراكز من خلال الموقع الرسمي للمحافظة عبر الضغط هنا.

ما الفرق بين الحيز العمراني وكردون المباني؟

وفيما يخص الفرق بين الحيز العمراني وكردون المباني بحسب مجالس المدن والوحدات المحلية، فإنّ كردون المباني هو الحد الإداري والزمام الخاص بالقرى، بينما الحيز العمراني هو حد البناء لتحديد الكتلة السكانية والمساحة المسموح بالبناء عليها، ويتم تحديدها للتصدي لظاهرة العشوائيات ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

الأحوزة العمرانية الجديدة 2024

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّه لم يتم اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لمحافظة الفيوم حتى الآن.

وأضاف إنّه جرى رفع بيانات الاستدلال بالتعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط بمحافظة الفيوم، وإرسال جميع البيانات لكافة المراكز إلى لجنة الأحوزة في هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، وفي انتظار اعتمادها تمهيدًا للإعلان عنها.

الحيز العمراني الجديد لمركز الفيوم

وفي مركز ومدينة الفيوم، جرى اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، في عزبتين فقط خلال الأيام القليلة الماضية، وهما عزبة علي فراج في هوارة المقطع، وعزبة الزملوطي في كفور النيل، بينما ينتظر الجميع الإعلان عن باقي الأحوزة العمرانية لمختلف القرى والمراكز.

طريقة معرفة الحيز العمراني الجديد

ويمكن للمواطنين معرفة الأحوزة العمرانية الجديدة 2024، من خلال أي طريقة من الطرق الآتية:

- التوجه للإدارة الهندسية التي تتبعها الوحدة المحلية التي يقع بها محل سكنك.

- الذهاب إلى إدارة التخطيط العمراني في ديوان عام محافظة الفيوم.

- التوجه إلى هيئة أو مكاتب أو مديرية المساحة بمحافظة الفيوم.

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني.