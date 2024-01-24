مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم.. اعرفها

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم بمحافظة القاهرة، حيث يعتبر القطار أحد أهم وسائل النقل على مستوى الجمهورية، خاصة لأهل الصعيد الذين ينتقلون إلى مسافات بعيدة، إذ يمر قطار الصعيد على محطات: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج قنا، الأقصر، أسوان.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

وتعرض جريدة «الوطن» مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم والتي يبلغ عددها 26 قطارًا، تنطلق من محطة رمسيس بمحافظة القاهرة إلى أسوان في محافظة أسوان مرورًا بمحافظات الصعيد، حيث تستمر حركة قطارات الصعيد على مدار الـ 24 ساعة يوميا.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم:

1- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 12:05 ص إلى أسوان في الساعة 2:30 م.

2- القطار المكيف ينطلق من رمسيس الساعة 12:30 ص إلى أسوان في الساعة 1:20 م.

3- القطار مكيف روسي ينطلق من رمسيس الساعة 12:50 ص إلى أسوان في الساعة 2:30 م.

4- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 8:00 ص إلى أسوان في الساعة 10:25 م.

5- القطار مكيف روسي ينطلق من رمسيس الساعة 8:40 ص إلى أسوان في الساعة 10:30 م.

6- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 9:00 ص إلى أسوان في الساعة 2:05 ص.

7- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 9:30 ص إلى أسوان في الساعة 11:10 م.

8- القطار مكيف ينطلق من رمسيس الساعة 10:00 ص إلى أسوان في الساعة 11:55 م.

9- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 12:00 م إلى أسوان في الساعة 2:25ص.

10- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 3:30 م إلى أسوان في الساعة 7:40 ص.

11- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 5:15 م إلى أسوان في الساعة 6:00 ص.

12- القطار مكيف روسي ينطلق من رمسيس الساعة 5:30 م إلى أسوان في الساعة 6:20 ص.

13- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 6:00 م إلى أسوان في الساعة 11:00 ص.

14- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 6:50 م إلى أسوان في الساعة 9:00 ص.

15- القطار التالجو ينطلق من رمسيس الساعة 7:00 م إلى أسوان في الساعة 6:40 ص.

16- القطار مكيف روسي ينطلق من رمسيس الساعة 7:10 م إلى أسوان في الساعة 7:50 ص.

17- القطار النوم ينطلق من رمسيس الساعة 7:20 م إلى أسوان في الساعة 8:55 ص.

18- القطار النوم ينطلق من رمسيس الساعة 7:45 م إلى أسوان في الساعة 9:25 ص.

19- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 8:20 م إلى أسوان في الساعة 11:15 ص.

20- القطار المكيف ينطلق من رمسيس الساعة 9:00 م إلى أسوان في الساعة 9:40 ص.

21- القطار النوم ينطلق من رمسيس الساعة 9:10 م إلى أسوان في الساعة 11:10 ص.

22- القطار المكيف ينطلق من رمسيس الساعة 9:25 م إلى أسوان في الساعة 12:10 م.

23- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 10:00 م إلى أسوان في الساعة 11:30 ص.

24- القطار محسن ينطلق من رمسيس الساعة 10:10 م إلى أسوان في الساعة 1:30 م.

25- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 11:00 م إلى أسوان في الساعة 11:45 م.

26- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 11:15 م إلى أسوان في الساعة 12:30 م.