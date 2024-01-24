أبطال مسلسل «وبينا ميعاد» ينتهون من تصوير الجزء الثاني

انتهى صناع مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني من تصوير المشاهد المتبقية في العمل، الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، ومنصة watch it الإلكترونية.

الانتهاء من تصوير مسلسل وبينا ميعاد

قام صناع مسلسل «وبينا ميعاد» بالاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل، حيث حقق المسلسل نجاحاً كبيراً وتصدّر الـ«تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرض الحلقات الأولى، وتدور أحداث الجزء الأول حول عائلتين؛ هما عائلة «حسن» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة «نادية» التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات .

موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل وبينا ميعاد

ويبدأ عرض مسلسل وبينا ميعاد للفنانة شيرين رضا من مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء، عبر شاشة dmc ويستمر عرضه إلى يوم الأربعاء.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

مسلسل «وبينا ميعاد 2» من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.