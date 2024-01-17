ملخص الحلقة الثانية من مسلسل «وبينا ميعاد».. تصاعد مثير للأحداث

يحظى الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد على اهتمام ومتابعة قطاع كبير من الجمهور، والذي يُعرض يوميًا في تمام الساعة الـ8 مساءًا على شاشة دي أم سي، من السبت حتى الأربعاء، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول نادية التي تربي 4 بنات بعد وفاة زوجها، وحسن الذي توفيت زوجته ليتحمل مسؤولية تربية 4 أولاد وحده، وتتطور الأحداث حتى يتم اللقاء بين الأم والأب وزواجهما.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل وبينا ميعاد 2

تستمر أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 في التصاعد مع بداية الحلقة الثانية، بعد هروب مصطفى (أحد أبناء حسن) بعد فصله من المدرسة، إذ تبدأ الحلقة الثانية بقلق البطلة نادية (شيرين رضا) على مصطفى وهرولتها لسؤال الأصدقاء والجيران عن مكانه، وذلك بعدما قرر الهروب من المنزل نتيجة توبيخ والده له، وبعد مرور عدة ساعات في البحث عنه وجدوه عائدًا إلى المنزل مع عمته.

كما شهدت الأحداث مرور نجل رمزي (مدحت صالح) بضائقة نتيجة حدوث خلافات مع زوجته، وحاول والده التهوين على ابنه والاستماع إليه حتى علم أنه غير سعيد في حياته ويفكر في أخذ خطوة الطلاق.

تصاعد أحداث الحلقة الثانية

وفي مشهد آخر، اصطدم مراد الذي يجسد دور أحد أبناء حسن ( صبري فواز)، خلال قيادة السيارة بموتسيكل أحد المارة، الذي قرر تقديم شكوى ضده، وظهر حسن وهو يحاول مراضاة صاحب الشكوى، الذي تنازل عن المحضر مقابل الحصول على 50 ألف جنيه.

ونتيجة كذب الأبناء على حسن ونادية بشأن تحطيم الجزء الأمامي للسيارة، وأيضا بشأن واقعة الاصطدام ومحاولتهم رشوة حارس العقار ليقول الكذب هو الآخر، قرروا معاقبة الأبناء من خلال تحميلهم مبلغ الـ50 ألف جنيه الذي طلبه صاحب الشكوى، بالإضافة إلى تحميلهم دفع مبلغ 60 ألف جنيه لإصلاح السيارة.

وبينا ميعاد مسلسل دراما مصري من إخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، عايدة فهمي، داليا شوقي وأسامة الهادي، وكوكبة أخرى من ألمع النجوم الشباب.