مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على dmc

انطلق السبت الماضي 13 يناير، عرض أولى حلقات مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني، والذي تلعب بطولته الفنانة شيرين رضا والفنان صبري فواز، ومن وقت عرض المسلسل يبحث الكثير من الجمهور عن مواعيد عرض المسلسل.

مسلسل وبينا ميعاد 2، يُعرض على منصة watch it، وقناة dmc العامة، وتُعرض الحلقة الجديدة يوميًا من السبت للأربعاء في الثامنة مساءً ويُعاد 12 صباحًا.

مسلسل وبينا ميعاد 2 يضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم صبري فواز وشيرين رضا ومحمد سليمان وإيهاب فهمي وبسمة، ومن الشباب يوسف الكدواني وأسامة الهادي وأمير أديب، وهو من إنتاج الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني عادل.