استجابة سريعة لطلبة «ستيم».. وزير التعليم يؤكد تحديث أجهزة اللاب توب

أكّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجود خطة لتحديث أجهزة اللاب توب الخاصة بالطلبة، وشراء مستلزماتهم التي يحتاجونها وتوفيرها فورًا.

وزير التعليم يستجيب لطلبة مدارس «ستيم»

جاء ذلك، في استجابة سريعة وفورية لما عرضه طلبة مدارس «ستيم» فرع أكتوبر، خلال لقائهم مع الإعلامي أحمد فايق، في حلقة خاصة عرضها برنامج «مصر تستطيع» على قناة «DMC»، تطرق فيها الطلاب إلى مشكلة ضعف أجهزة اللاب توب المسلمة لهم من قبل المدرسة، وعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي الحالي، ما يؤثر سلبًا على مشروعاتهم البحثية.

وأكّد الوزير، أن مجلس الوزراء سيرعى مؤتمرًا تعقده وزارة التربية والتعليم يوم 29 يناير عن مدارس «ستيم» بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثلي المجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة كل خطط تطوير مدارس المتفوقين والتوسع فيها، والعمل على حل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم، ومناقشة النسب المخصصة لهم في تنسيق الجامعات.