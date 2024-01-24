ليلى علوي تكشف كواليس «مقسوم»: تدربت على الدرامز

قالت الفنانة ليلى علوي إنَّ كل المشاهد في فيلم «مقسوم» مؤثرة بشكل كبير وإنّها تأثرت بكثير من المشاهد عندما شاهدتها.

ليلى علوي تتحدث عن فيلم «مقسوم»

تابعت ليلى علوى خلال حوارها إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «كل المشاهد تأثرت بها لأنها كلها معمولة بمشاعر صادقة والمخرجة نجحت في ده لأنها حساسة وأنثى والفيلم مليء بالمشاعر وكانت واخدة بالها من كل حاجة وسابتنا بطبيعتنا».

ليلى علوي تتحدث عن تعلمها الـ «الدرامز»

ذكرت أنّها تعلمت «الدرامز» حتى تؤدي الدور بشكل جيد ولا يكون به أخطاء، قائلة: «تعلمت لفترة الدرامز عشان بزعل لما ممثل يؤدي دور عازف ويكون عنده غلط، حرصت على التعلم الجيد ولعبت على الدرامز وكنت براجع المخرجة وأسألها لو فيه حاجه غلط، خاصة أن خالد بيلعب درامز في البيت».

وتابعت: «اخترت شخصية هند لأن الكاتب هيثم دبور عرض علي الشخصية اللي أنا عاوزة أعملها واخترت هند وأنا مبسوطة أني اخترتها وأن الناس شايفة اختلافي في الدور».