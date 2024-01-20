أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات وموعد افتتاحها

تستعد مديريات التموين بمختلف المحافظات، لتجهيز أماكن معارض أهلًا رمضان 2024، بالتنسيق مع الغرف التجارية، لافتتاحها في موعدها الذي حددته وزارة التموين، إذ من المقرر أنّ تتضمن مختلف السلع الغذائية، واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 بجميع المحافظات، وموعدها، فضلًا عن موعد شهر رمضان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ومن المقرر أنّ يبدأ شهر رمضان 2024، يوم الاثنين الموافق 11 مارس المُقبل، ويستمر حتى 10 أبريل، قد يتأخر أو يتقدم يومًا، وفقًا لرؤية الهلال الذي تعلنه دار الإفتاء، قبل انطلاق الشهر الفضيل كل عام.

موعد انطلاق معرض أهلًا رمضان 2024

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق لها، موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان 2024، الذي سيكون الخميس الموافق 15 فبراير المُقبل، على أنّ تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أنّ تضم معارض أهلا رمضان تخفيضات على السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، والبقوليات، والملح، والزيت، والسمن، فضلًا عن ياميش رمضان 2024، إلى جانب اللحوم البلدي والمجمدة ومنتجات اللحوم، والدواجن المجمدة، والمخللات، وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية خلال شهر الصيام، وكل ذلك بأسعار مخفضة ستحدد نسبتها مستقبلًا.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024

وحددت مديريات التموين، أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في المحافظات، إذ من المقرر أنّ يضم كل أقليم معرض رئيسي إلى جانب 3 أخرى إضافية في المراكز، فضلًا عن انتشار السيارات المتنقلة والشوادر بمختلف أرجاء المحافظات، حيث تستعد المحافظات لتخصيص المناطق التي سيتم استغلالها كمعارض أهلا رمضان 2024 تمهيدًا لطرح السلع بها وافتتاحها رسميًا.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 بالقاهرة

ومن المقرر أن تنتشر أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة القاهرة بالحي السابع في مدينة نصر، وأمام محطة مترو المعصرة، وبميدان الباشا في حي مصر القديمة، ومنطقة دار السلام بشارع الفيوم في مصر الجديدة.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 بالفيوم

وفي محافظة الفيوم، في شارع أحمد شوقي بوسط مدينة الفيوم، وفي الميادين الرئيسية بمختلف المراكز، إلى جانب السيارات المتنقلة.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في سوهاج

وكشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في بيان صحفي، أن «أهلًا رمضان» من المقرر أنّ تكون داخل السلاسل التجارية، والهايبرات، وفي المراكز والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 بالدقهلية

وتتضمن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالدقهلية، نحو 77 فرعًا في مختلف أرجاء المحافظة، التي ستُعلن تفصيليًا خلال الأيام القليلة المقبلة.