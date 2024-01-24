«التموين» تعلن موعد الأوكازيون الشتوي 2024: يستمر لمدة أسبوعين

أعلنت مديرية التموين والتجارة في القاهرة برئاسة ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين والتجارة، أنّ الأوكازيون الشتوي 2024 يبدأ اعتبارا من 5 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

موافقة التموين

وشدد مدير تموين القاهرة على التزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما شدد مدير تموين القاهرة على ضرورة أن تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ويُترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشارك، على أن يتم توضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.

الجودة والأسعار

وشدد مدير تموين بالقاهرة، على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة، كما شدد على ضرورة التزام التجار باستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية في القاهرة إدارة التجارة الداخلية حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين.

يذكر أنّ وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، أصدرت قرارًا ببدء موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» لعام ‏‏2024 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5 فبراير ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

وتضمن قرار وزير التموين ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

ويهدف الأوكازيون الشتوي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع للمواطن بأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 50%، وأحيانا تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع.