تحرير 16 محضرا ضد بدالي التموين في حملات مكبرة ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن شن عدة حملات تموينية متنوعة على مدار أسبوع، على الأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وغيرها، لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تحرير 9 محاضر ضد بدالي التموين

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على عدد من بدالي التموين، أسفرت عن تحرير محاضر تموينية لعدد من بدالي التموين على مستوى المحافظة، خلال أسبوع، حيث جرى تحرير 4 محاضر ضد بدالين تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

تحرير 6 محاضر ضد تجار سجائر

وأشار وكيل وزارة التموين في بني سويف إلى تحرير 6 محاضر تموينية ضد تجار السجائر لعرض وبيع سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط 14 جوال دقيق مدعم داخل مخبز سياحي

وأكد وكيل وزارة التموين تحرير محضر ضد أحد المسؤولين عن مخبز سياحي لحيازته واستخدامه دقيقا بلديا مدعما في الإنتاج، حيث تم ضبط 14 جوال زنة 50 كيلوجراما، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.