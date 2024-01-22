موعد فتح إضافة المواليد على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل

أجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ردا على أحد التساؤلات عن إمكانية فتح إضافة المواليد لأصحاب البطاقات التموينية لضم أبنائهم بداية عام 2024، موضحة أنّ الأمر متوقع حدوثه خلال هذا العام 2024، لكنه مرهون بإدراج وإقرار ميزانية جديدة لهذا البند لتضاف إلى موازنة الدعم التمويني.

الموعد المتوقع لفتح باب إضافة المواليد

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موعد إقرار ميزانية جديدة سيكون في شهر يوليو المقبل، ويمكن عقب هذا الإجراء الإعلان عن فتح باب إضافة المواليد مباشرة بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

شروط إضافة المواليد للبطاقة

واستكملت الوزارة، أنّ الأسرة التي ترغب في إضافة المواليد لا يجب أن يتخطى عدد الأفراد المدرجين عليها 4 أفراد، موكدة أن الإضافة ستتم بضوابط لبعض حاملي بطاقات التموين وليس لكل الفئات، إذ سيتم تقنين الفئات المتاح لهم إضافة أبنائهم على البطاقة وزيادة المخصصات التموينية لهم من الأسر الأولى بالرعاية فقط.