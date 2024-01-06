أثارت الرعب في أوروبا.. 7 معلومات عن العاصفة المدمرة «هينك»

تشهد العديد من الدول الأوربية توقف شبه كامل في الحياة اليومية، نتيجة الفوضى والدمار الذي سببته العاصفة «هينك» وما صاحبها من رياح شديدة وسيول، إذ أدت العاصفة إلى تعطل حركة الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، وتعليق التعليم في بعض المناطق، كما تسببت في وفاة عدد من المواطنين.

في إطار هذا، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات حول العاصفة هينك، وما تسببت به من أضرار خلال الأيام الماضية، كالتالي:

أضرار مادية كبيرة

- هبت عاصفة هينك في هولندا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة، وسببت فوضى عارمة بعد مصرع 3 أشخاص، وإجلاء المئات مع أضرار مادية كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف.

- سُجلت أقوى رياح رافقت العاصفة هينك، في آيل أوف وايت، قبالة الساحل الجنوبي لبريطانيا، حيث وصلت سرعة الرياح 151 كلم بالساعة.

- تسببت العاصفة هينك في حدوث أمطار كثيفة وسيول أدت إلى إغراق معظم المدن البريطانية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوروبية.

- أدت العاصفة هينك إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار في فرنسا، نتيجة الأمطار الكثيفة والسيول الجارفة، ما جعل السلطات الفرنسية تدعو لإخلاء ما يقرب من 200 منزل في عدة بلدات فرنسية بالقرب من ميناء كاليه، قرب الحدود البلجيكية.

وفاة عدد من مواطني أوروبا

- تسببت العاصفة في وفاة رجل هولندي يبلغ من العمر 75 عاما، بحسب صحيفة الإكونوميستا الإسبانية بعد أن سقط من دراجته إثر هبوب رياح قوية في بلدة قريبة من مدينة أيندهوفن الهولندية.

- وفاة امرأة بلجيكية تبلغ من العمر 59 عاما بعدما اصطدمت بسياج بسبب الرياح، كما تسببت العاصفة في وفاة رجل خمسيني جنوب غرب بريطانيا بعد سقوط شجرة على رأسه.

- تسببت عاصفة هينك، في وقوع عدة حوادث بالسكك الحديدية جنوب بريطانيا، والتي لا تزال بعض خطوطها مغلقة أو متأخرة.