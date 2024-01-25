سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-1-2024 في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-1-2024 في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الدولار اليوم، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، المُحدد من خلال مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس، في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الخميس، في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.