«طب أسوان» تنفذ ورشة عمل لجراحات أورام الثدي في ليبيا

نفذت كلية الطب بجامعة أسوان ورش عمل بمجال جراحات أورام الثدي في دولة ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار التعاون العلمي والشراكة بين كلية الطب وكليات الطب المناظرة في الجامعات المختلفة.

وشهدت الورش التدريبية حضور أكثر من 180 جراحًا من ليبيا، حيث تم تدريبهم وتبادل الخبرات في هذا المجال بحضور عدد من الخبراء والأطباء في مجال الجراحة.

وأشاد الدكتور ابراهيم الزيات ممثل قسم الجراحة في كلية الطب بجامعة أسوان بهذا النوع من الورشات مشيرا إلى أن هذه هي الزيارة الثانية له في دولة ليبيا حيث زار مستشفى ابن سينا الجامعي في مدينة سرت العام الماضي ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطب والرعاية الصحية.

محاضرات في مجال جراحات أورام الثدي

وألقى الزيات عدة محاضرات علمية وتقديم ورشتي عمل في جراحات أورام الثدي التجميلية ونقل العمليات الجراحية لجراحين ليبيين في مصراتة وطرابلس.

دعوة إلى جامعة أسوان لحضور مؤتمر جمعية الجراحين بليبيا

وتلقت جامعة أسوان دعوة من رئيس جمعية الجراحين الليبية، الدكتور عبد الحكيم قليلة، وجهاز دعم وتطوير الخدمات الصحية في ليبيا لحضور المؤتمر الدولي السنوي الـ21 لجمعية الجراحين الليبية.