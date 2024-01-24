الفنان عمرو عبد العزيز يعلن تعرضه لوعكة صحية: «أصعب 48 ساعة عدوا عليا»

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز، تعرضه لوعكة صحية شديدة، ما أدى إلى نقله للعناية الخاصة بالقلب في أحد المستشفيات.

ونشر عمرو عبد العزيز صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وعلق عليها: «بجد أصعب 48 ساعة عدوا عليا في عناية القلب بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس».

آخر أعمال عمرو عبد العزيز

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان عمرو عبد العزيز عرض فيلم «ورد ريحان» مع أحمد الفيشاوى، وهو من تأليف وإخراج محمد نبيل، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، نبيل عيسى.