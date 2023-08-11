عمرو عبد العزيز «مهراجا» هندي في «الليلة كبيرة»

انضم الفنان عمرو عبد العزيز، لقائمة ضيوف شرف مسلسل «الليلة كبيرة»، الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، وانطلق تصويره منذ عدة أيام في القاهرة.

عمرو عبدالعزيز يرتدي زي «مهراجا» هندي

وظهر عمرو عبدالعزيز في كواليس العمل، وهو يرتدي زي «مهراجا» هندي، وقدم عددا من مشاهد العمل مع الفنانة هالة فاخر، والفنان حجاج عبدالعظيم، ونال عمرو إشادات من كافة المتواجدين بموقع التصوير.

المسلسل من تأليف «ورشة حروف»

يشار إلى أن مسلسل «الليلة كبيرة» من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلي.

كما يضم المسلسل عددا آخر من الفنانين، أبرزهم: مها أحمد، ومحمد طعيمة، وعبدالرحمن ظاظا، ولؤي شوكت، وأحمد التهامي، ومحمد يوركا، وزينة منصور، وحمدي هيكل، ومصطفى يوسف، ومحمد السعدني، ومحمد حزين، ومراد فكري صادق، ونشوى بلال، وساندي مراد، ومنى جاد، وهشام شرف، ومحمود فايز، وغيرهم من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني.

يذكر أن المسلسل لم يتحدد بعد موعد عرضه.