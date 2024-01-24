«مياه سوهاج» تعلن الانتهاء من تنفيذ محطة طهطا بنسبة 95%

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محطة معالجة صرف صحي طهطا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب لكل يوم، ويتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة اجمالية تبلغ 520 مليون جنيه.

تطبيق إجراءات السلامة

كما تفقد رئيس مياه سوهاج محطة معالجة صرف صحى طهطا للتأكد من الالتزام بالتشغيل والصيانة وفقا للتعليمات القياسية، وكذلك الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات.

الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 95%

فضلا عن التأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي أزمات أو طوارئ، هذا بالإضافة إلى تفقد اعمال الاحلال والتجديد بالمحطة والتي تتمثل في رفع الحمأة وصب بلاطات الاحواض بتكلفة تبلغ 22 مليون جنيه وانه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 95%.