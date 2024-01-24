خريطة ضعف المياه بسوهاج.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، ضعف المياه بالأدوار العليا، اليوم الأربعاء، لمدة 3 ساعات للصيانة.

وحددت الشركة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أماكن ضعف المياه اليوم ومواعيدها، حتى يستطيع المواطنين التحرك سريعًا لتجهيز احتياجاتهم.

موعد ضعف المياه اليوم

وتنشر «الوطن» أماكن ضعف المياه، اليوم الأربعاء ومواعيدها، وفقا لشركة مياه سوهاج كالتالي:

-أماكن ضعف المياه اليوم بسوهاج ، بمركز ومدينة المنشأة.

- موعد ضعف المياه اليوم بدايةً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرًا لمدة ثلاث ساعات، حيث تضعف المياه بالأدوار العليا، بينما يجري خلال فترة ضعف المياه تنفيذ أعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المنشأة المرشحة السطحية.

توفير سيارات مياه مجانية

وتوفر شركة مياه سوهاج سيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين بالأماكن المتأثرة بضعف المياه، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات والمدارس والبريد بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.