تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأحد 21-1-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأحد 21-1-2024، تراجعًا، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ أكدت انخفاض أسعار الأسمنت بواقع 31.5 جنيه، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2354 جنيهًا للطن، بعد أنّ كان سعره 2385 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الأحد 21-1-2024 بالمصانع والشركات، كتسليم أرض المصنع، ويُضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، إذ تراجع سعر شيكارة الأسمنت قرابة 123 جنيهًا.

- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت العسكري بني سويف، سجل 2000 جنيه للطن.

- أسمنت حلوان، سجل 2040 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي

- سعر أسمنت السويدي، بلغ 2350 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت النصر، بلغ 2050 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت جنوب الوادي، سجل 1990 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المعلم، نحو 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت سيناء 42.5، بلغ 1990 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص، سجل 2050 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت الفهد، بلغ 1990 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت السهم، 2050 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس، جاء بـ2090 جنيهًا للطن.

- أسمنت المسلح، سجل 2130 جنيهًا للطن.