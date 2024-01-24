«تعليم القاهرة» تعلن أماكن تدريب المعينين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة عن أسماء القاعات الخاصة بتدريب المجموعة الثانية من المعلمين الجدد لعام 2024، والمقرر أن يبدأ في التاسعة صباح الأحد المقبل، ويستمر لمدة أسبوعين، مؤكدة أن إدارة التدريب ستتواصل تليفونيا مع المعينين الجدد في مسابقة الـ30 ألف معلم، لإبلاغهم بالموعد.

أماكن تدريب المعلمين الجدد

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد، والمخصص لاجتياز التدريبات المقرر تنظيمها كمرحلة أخيرة، قبل البدء في إجراءات تقديم مسوغات التعيين، بالتنسيق مع المديريات التعليمية.

فرصة جديدة للراسبين من الدفعة الأولى

وأضافت أن أسماء المتدربين سترسل للجهة المعنية المنوط بها إجراء التدريب، على أن يرفق معها كشوف بالتماسات معلمي الدفعة الأولى الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات، لمنحهم فرصة أخرى، بالتزامن مع إجراء التدريبات لمعلمي الدفعة الثانية.