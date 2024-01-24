معلومات عن البطل محمد سمير.. استشهد في سيناء وأطلق اسمه على مسجد

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، عددًا من شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وصدق على منح أسمائهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم.

ومن بين الشهداء المكرمين الشهيد محمد سمير شراب، ابن مدينة العريش، والذي جرى افتتاح مسجد باسمه بمحافظة شمال سيناء، لإحياء ذكراه الطيبة.

إطلاق النار عليه من قبل 3 ملثمين

وقع حادث استشهاد محمد سمير في محافظة شمال سيناء 5 مارس عام 2017، إذ استوقفه ثلاثة من الملثمين الذين كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وأطلقوا النار عليه في شارع القاهرة بمدينة العريش، وقاموا بسرقة سيارته والفرار من المكان بسرعة.

ولإحياء سيرته العطرة، وافقت اللجنة العليا للتسميات بشمال سيناء في اجتماعها المنعقد في ديوان عام المحافظة بالعريش، على إطلاق اسم الشهيد محمد سمير شراب على مدرسة العريش الثانوية الصناعية بنين، بعد تقدم أسرته بطلب إلى اللجنة، كما تكفلت أسرته ببناء مسجد باسمه، في منطقة البحر بشمال سيناء، بتكلفة بلغت 1.4 مليون جنيه صدقة جارية على روحه الطيبة.

افتتاح مسجد باسم الشهيد محمد سمير في شمال سيناء

وفي الذكرى الـ39 عاما على ذكرى تحرير سيناء في إبريل 2021 جرى افتتاح مسجد الشهيد، ونقل صلاة الجمعة منه على الهواء مباشرة بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.