«التعليم» توجه بعقد ورش عمل للمعلمين في إجازة نصف العام

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بموجهي عموم المواد الذين وضعوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بقاعة الاجتماعات بالمديرية وكذلك مع مديري ووكلاء الإدارات عبر شبكة «الكونفرانس»، مقدماً لهم الشكر والامتنان على ما قدموه من جهد ووقت لإنجاح العملية الامتحانية والأداء المميز والمتابعات المستمرة والإخلاص والتفاني في العمل والمهنية في وضع الامتحانات والتي ظهرت بالشكل اللائق.

ورش عمل في فترة الإجازة للمعلمين

كما شدد وكيل وزارة التعليم بالجيزة موجهي العموم بضرورة إقامة ورش عمل في فترة الإجازة للمعلمين لخلق روح الإبداع والفكر الجديد في التعليم وكذلك حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها والنظر دائما للأمام وعدم الاستماع للشائعات وحروبها على «السوشيال ميديا» قائلاً: «أبلغ شيء للرد على تلك الشائعات هو العمل والنجاح».

كما قدم الشكر لمدراء عموم الجيزة والوكلاء الإدارات التعليمية عبر شبكة الكونفرانس على ما بذلوه من جهد ومتابعات ميدانية خلال فترة الامتحانات واتباع التعليمات بكل دقة مما كان له الأثر الطيب في إنجاح العملية الامتحانية ومرورها بلا مشاكل أو شكاوى.