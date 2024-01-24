«تعليم القاهرة»: نضع الخطط لمواجهة تحديات العملية التعليمية

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمي للتعليم، من أجل تعميم فكرة التعليم وأهميته في العالم، تحت شعار «التعلم من أجل سلام دائم».

اليوم العالمي للتعليم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إنّ التعليم رسالة الأنبياء والرسل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، إذ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة (اليونسكو) إعلان 24 من شهر يناير كل عام يوما دوليا للتعليم، وذلك تعظيما لأهمية التعليم في تنمية ونهضة الأمم المختلفة، وإيمانا منها بأن البلدان لن تنجح أو تتقدم بدون المساواة وكسر حاجز الفقر.

وأضاف أن الاحتفال هذا العام يستهدف تمهيد الطريق لتحويل المبادرات التي تستهدف التعليم إلى أفعال على أرض الواقع، ويحث يوم التعليم على إعطاء الأولوية إلى التعليم الجيد المنصف الشامل، لجميع الأفراد لتسريع عجلة التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخطي حاجز العنصرية وعدم المساواة .

وأشار إلى أن الاحتفال بهذا اليوم من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، يهدف إلى:

- تسليط الضوء على أهمية التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن التعليم حق من حقوق الإنسان، ويجب الحصول عليه مدى الحياة.

- عقد اجتماعات دورية تهدف إلى تطوير العملية التعليمية في مختلف المجالات.

- عقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي تحث على أهمية التعليم.

- الحث على تطوير العملية التعليمية لمواكبة التطور التكنولوجي الذي نشهده في تلك العصور.

- وضع خطط مستقبلية تهدف إلى حل مشكلات التعليم ومواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

- إقامة بعض الفعاليات والحملات في المدارس الي تبرز أهمية التعليم في بناء الأمم المتقدمة.