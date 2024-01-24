عضو اتحاد الصناعات عن دعوة السيسي للحوار الوطني الاقتصادي: لا نملك رفاهية الانتظار

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن دعوة الرئيس السيسي لإطلاق حوار وطني اقتصادي هو أمر مُهم؛ من أجل إبداء الحلول والمُقترحات الناجزة، ونحن كاتحاد الصناعات على تواصل بشكل دائم ولدينا اجتماع الأسبوع المقبل، مع دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لبحث ملفات مهمة.

وأضاف «البهي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني في بدايته كان يُناقش الأمور المُتعلقة بالقطاع الاقتصادي بشكل عام، وتم وضع عناوين في العديد من الملفات ويتبقى وضع الحلول بشكل مُركز في المجالات خاصة الصناعية، التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

«البهي»: ليس لدينا رفاهية الانتظار كثيراً في بعض الأمور

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أنه إلى جانب وجود خطة طويلة الأمد يضعها خبراء مٌتخصصين، يجب أن يكون هناك مجموعة أخرى تعمل على الحلول قصيرة المدى التي تبدأ اليوم، لأنه ليس لدينا رفاهية الانتظار كثيراً في بعض الأمور.

وأوضح «البهي» أنه يجب وضع أولويات للأهداف التي نريد تحقيقها في قطاع الاقتصاد، وعلى سبيل المثال يتم مراجعة تحقيق تلك الأهداف والحلول كل 3 شهور، متابعاً: «رئيس الجمهورية يتابع بنفسه كل ما يتم على أرض الواقع مع الجهاز التنفيذي، وهو أمر رائع ومهم».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 72، قد أعلن عن إطلاق حوار وطني خاص بالاقتصاد، وشدد «السيسي» على أهمية الحوار الاقتصادي.