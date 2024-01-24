موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط.. وطرق الحصول عليها

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، ليبدأ ترقب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط، من الطلاب وأولياء الأمور، التي من المتوقع أن تكون عقب انتهاء أعمال التصحيح والرصد في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة دمياط

قال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط لـ«الوطن» بدأ تساؤل الطلاب عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة دمياط، عقب ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بجميع مدارس المحافظة، ليطمئنهم أن بداية أعمال الكنترول المركزي بالتصحيح والرصد، ستبدأ يوم السبت المقبل، ثم أعمال تجهيز الكشوف والمراجعة، واعتماد النتيجة من محافظ الإقليم، حيث يجري تحري الدقة وعدم الاستعجال بإعلان النتيجة.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بدمياط

وأضاف وكيل تعليم دمياط، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة دمياط، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، مع طرح النتيجة للاستعلام الإلكتروني برقم الجلوس والاسم عبر موقع المحافظة، وموقع مديرية تربية وتعليم دمياط، فضلا عن الحصول عليها ورقيا بالمدارس، بالاسم فقط، عقب إرسال النتيجة الإدارات التعليمية التي توجهها للمدارس، في نحو 48 ساعة من إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط إلكترونيا.