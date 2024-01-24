آية سليم تكشف كواليس إعادة مشهد مع شيرين رضا في «وبينا ميعاد 2».. فيديو

شاركت الفنانة الشابة آية سليم، عبر حسابها على «إنستجرام»، فيديو من كواليس تصوير مسلسل «وبينا ميعاد 2»، الذي يعرض حاليا على قنوات «dmc».

الفيديو يجمع آية سليم بالفنانة شيرين رضا، التي تجسد دور والدتها في المسلسل، في مشهد جرت إعادة تصويره عدة مرات بسبب نوبات الضحك التي انتباتهما، وعلقت: «في أوقات كده مبيبقاش في حل، وبينا ميعاد».

مسلسل «وبينا ميعاد 2»

ويشارك في مسلسل «وبينا ميعاد 2»، عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، وآيه سليم ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب، تأليف وإخراج هاني عادل، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج إبراهيم حمودة.