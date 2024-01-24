انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية»، وأكدت مديرية التعليم أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية، سيكون بعد انتهاء أعمال التصحيح التي ستبدأ غدا الخميس، وتستمر لمدة أسبوع، وستعلن النتيجة بعد اعتمادها من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية في الأسبوع الأول من فبراير.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يقول الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية، سيتحدد بشكل نهائي فور انتهاء عمليات التصحيح، إذ أنه جرى تطبيق نظام جديد لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وسيكون من خلال معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية فقط، ويبدأ التصحيح غدا الخميس، ويستمر لمدة أسبوع، وفور اعتماد المحافظ للنتيجة، سيتم إعلانها فورا في موعد أقصاه مطلع الأسبوع الأول من شهر فبراير.

حظر معلمي الابتدائية

وأضاف «أبو زيد»، أن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه هذا العام لأول مرة بمحافظة الإسكندرية، اقتصار التصحيح على معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية، وحظر معلمي المرحلة الابتدائية، حتى يحصل كل طالب على حقة كاملا دون نقصان.