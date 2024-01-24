مشاركة رسمية رفيعة للجناح المصري في المنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج

أقامت القنصلية العامة المصرية في هونج كونج جناحاً باسم مصر، ضمن المنتدى المالي الآسيوي السابع عشر، الذي تستضيفه هونج كونج على مدار يومي 24 و25 يناير 2024، حيث تشارك مصر بوفد وزاري رفيع المستوى، يضم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللذين يشاركان كمتحدثين رئيسيين في جلسات المنتدى.

إلقاء الضوء على الدور الريادي لمصر

وأكد القنصل العام لمصر في هونج كونج، باهر شويخي، أن الجناح المصري بالمنتدى المالي الآسيوي يهدف إلى القاء الضوء على الدور الريادي الذي تقوم به مصر في مجال خدمات التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، وإبراز الفرص والحوافز الاستثمارية الجديدة في مصر، والتعريف بملامح رؤية مصر 2030، فضلاً عن الترويج للمناطق الاقتصادية الجديدة، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأضاف أن الجناح المصري شهد حضور عدد كبير من المشاركين بالمنتدى ورجال الأعمال.

وزيرا المالية والتخطيط يتفقدان الجناح المصري

كما أشار قنصل مصر العام في هونج كونج، وفق بيان لوزارة الخارجية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الى أن وزيري المالية والتخطيط قاما بتفقد الجناح المصري، والالتقاء بمجموعة من شباب المصريين الدارسين في جامعات هونج كونج، حيث حرصت القنصلية على إشراكهم في فعاليات الجناح، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتمكين الشباب، وربط المصريين المقيمين في الخارج بالوطن.