تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية لمتابعة مباريات بطولة كأس أمم آسيا

أصبح تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية محل اهتمام كثيرين من عشاق كرة القدم العربية عامة، والآسيوية بشكل خاص، بعدما انطلقت أولى مباريات كأس أمم آسيا أمس، وتستمر منافساتها حتى يوم 10 من شهر فبراير المقبل، وتنقل القناة اللقاءات بين الفرق بشكل مجاني للجمهور.

وانطلقت مباراة الافتتاح أمس بين المنتخب القطري المضيف ضد منتخب لبنان، وتمت إذاعتها عبر تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

وفي السطور التالية، نعرض تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، مع انطلاق بطولة كاس أمم أسيا 2024 المقامة في قطر.

وتضم البطولة الآسيوية المنتخبات الأسيوية الكبرى، ومنها المنتخب السعودي والمنتخب القطري والمنتخب السوري والإماراتي والمنتخب الفلسطيني والمنتخب اللبناني وغيرها.

وأعلنت قناة الرابعة الرياضية المفتوحة العراقية، أنها ستنقل مباريات كأس أمم أسيا على إشارتها الجديدة على النايل سات:

اسم القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 11334.

الاستقطاب هو H.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

الجودة:HD

وبدأت البطولة بمباراة قطر ولبنان في المجموعة الأولى من بطولة كاس أمم آسيا المقامة في قطر، وحقق العنابي فوزا بثلاثية نظيفة.