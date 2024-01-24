طرح 5 آلاف شنطة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه في قرى ديرمواس

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، عن طرح مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار، في ضوء توجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

طرح مواد غذائية مدعمة

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للشنطة تضم سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح، ضمن القوافل المتنقلة بالوحدات القروية الخمس بديرمواس، وذلك ضمن مبادرة خفض الأسعار، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25: 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، حيث وصل إجمالي ما تم بيعه 5000 شنطة بواقع 1000 شنطة بكل وحدة قروية.

وصول السلع المدعمة للعزب والنجوع

وشدد محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس على مراعاة العدالة في التوزيع ووصول تلك السلع الغذائية المدعمة إلى كافة العزب والنجوع بنطاق مركز ديرمواس.

وتهدف المبادرة الرئاسية خفض الأسعار، إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين في محافظة المنيا، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.