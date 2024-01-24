تحالف الأحزاب: مصر لا تنسى شهدائها.. والحوار الاقتصادي أمر ضروري

قال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في احتفالية عيد الشرطة لها أبعاد متعددة، وأجابت على استفسارات كثيرة تدور في عقول الجميع، وجاءت معبرة عما في قلوب الشعب المصري تجاه رجال الشرطة الأوفياء.

وأضاف مطر، أنّ تكريم النماذج التاريخية من أبطال الشرطة يؤكد تقدير الدولة لمكانة شهدائها، والحديث عن فكرة الحوار الوطني الاقتصادي أمر ضروري نحن جميعا بحاجة إليه، ونتوقع أن تشهد الأيام المقبلة خططا اقتصادية جديدة تؤكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات.

رجال الشرطة المصرية

وأوضح مطر لـ«الوطن»، أنّ رجال الشرطة المصرية ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن ولهم الفضل في حماية ثروات ومقدرات الوطن، مشيرا إلى أنّ مواقفهم التاريخية لم ولن ينساها أحد، وقد شهد الشعب المصري جهود الشرطة في الفترة الأخيرة بالتزامن مع خطة الدولة للقضاء على الإرهاب.

تحالف الأحزاب المصرية

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أنّ التحالف بصدد التجهيز لاحتفالية كبيرة توجه رسالة مهمة لجميع ضباط وجنود الشرطة بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، موضحا أنّ الشعب المصري يقدر جهودهم وعطاءهم وتضحياتهم التي لم تتوقف يوما على مدار التاريخ، ومنذ اليوم التاريخي الذي سجلت فيه الشرطة صفحة من صفحاتها المضيئة في 25 يناير 52، حين تصدت لقوات الاحتلال الإنجليزي ورفضت تسليم سلاحها للقوات المحتلة.