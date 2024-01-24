9 إنذارات بالغلق لمنشآت سياحية مخالفة في مطروح

نظمت لجنة المرور على المنشآت السياحية والمطاعم والأماكن السياحية في مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة بمحافظة مطروح، وبالتعاون مع المديريات والإدارات المعنية من الطب البيطري ومكاتب العمل والصحة حملة تفتيش، اليوم الأربعاء، على عدد من المطاعم بمطروح.

إنذارات بالغلق لمنشآت سياحية بمطروح

وقال محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة رئيس اللجنة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر نظافة لعدم استكمال الشهادات الصحية، وتحرير 9 إنذارات لمنشآت ومطاعم سياحية بالغلق، منها عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية ومخالفات عمل شهادات صحية وبيئية مخالفات عقود العمل وملفات العاملين.

إعدام مواد غذائية

وأضاف مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، أنه جرى إعدام 10 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود لجان محافظة مطروح، بالتعاون مع الجهات المعنية، في متابعة الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، للوقوف على المعروض من السلع والمواد الغذائية والاطمئنان على سلامتها، حرصا على سلامة المواطنين، وذلك علي جميع المدن علي مستوى محافظة مطروح.