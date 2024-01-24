الأحزاب تهنئ الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72

هنأ عدد من الاحزاب، الرئيس السيسي، والشعب المصري، ووزارة الداخلية، بعيد الشرطة الـ72.

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم ورجال الشرطة المصرية، على رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة مرور 72 عاما على عيد أبطال مصر الأوفياء رجال الشرطة المصرية الذي يوافق 25 من يناير.

استقرار الوطن

أعرب كمال حسنين عن تقديره للتضحيات التي قام بها رجال الشرطة المصرية في عام 1952 رافضين بسلاحهم البسيط عدوان الاحتلال وهذا يعد تذكيرا للأجيال القادمة في دفاع إبطال الشرطة المصرية عن أمن واستقرار الوطن وجعل هذا اليوم هو عيد لهم مشيرا إلى أن أبطال الشرطة المصرية سيظلون على مر التاريخ هم خط الدفاع الداخلي عن أمن واستقرار الوطن.

المصريين الأحرار يهنئ الرئيس والقيادات بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

قال حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في بيان، إن بلادنا تستعيد ذكرى تاريخ يخلد دور رجالًا تصدوا ببسالة ضد احتلال الإنجليز الغاشم وما زالوا يقدمون التضحيات حفاظاً علي الجبهة الداخلية للبلاد، جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة والأجهزة المعنية.

أكد الحزب، أن مصر الأبية الصامدة أمام كل التحديات والأزمات بفضل شعبها وشبابها وأبطالها من الشرطة والجيش هما سياج الأمن وصمام الأمان؛ ووجه الحزب تحية لكل روح وشهيد قدم نفسه فداء لبلادنا العزيزة حالما بالوصول لمصر اللى بنحلم بيها.

«العربي الناصري»: عيد الشرطة ذكرى غالية تجسدت فيها بطولات وتضحيات

قال الحزب العربي الديمقراطي الناصري، في بيان، إن وقوف الشعب المصري بجميع فئاته ومؤسساته في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها من أجل استمرار مسيرة التنمية والنهضة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قيادة في هذه الظروف والمؤمرات التي تحاك لنا ولأمتنا العربية يحتاج تكاتف الشعب لاستكمال المسيرة من أجل تحقيق النهضة والتقدم.

بعث الحزب بتحية تقدير وعرفان وعرفان لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية الأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان، إن الشعب فخور بالشرطة المصرية التي تقدم أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وفي عيدها تواصل كتابة التاريخ عبر أبطالها البواسل الذين يقدموا أرواحهم فداء وطنهم، ومن أجل أن يشعر المواطن بالأمان.