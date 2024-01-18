رئيس «اتحاد الناشرين»: نحتفي بالأدب الفلسطيني تضامنا مع القضية

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن المعرض الدولى للكتاب فى نسخته الـ55 عرس ثقافى حقيقى يحتفى بالناشرين والمؤلفين والقراء، معتبراً أن فترة انعقاد المعرض مباراة ثقافية والفائز هو القارئ، لأن الكل يتسابق من أجله من مؤلفين وناشرين وموزعين.. وإلى نص الحوار:

ماذا يمثل معرض الكتاب للناشرين ودور النشر فى مصر والعالم؟

- معرض القاهرة الدولى عرس ثقافى حقيقى، ويحظى باحتفال الناشرين والمؤلفين والقراء أيضاً، وأقول هذا الكلام عن ثقة لما رأيته خلال السنوات الماضية، من خلال زيارات القراء للمعرض وبأعداد ضخمة لم تنقطع حتى فى ظروف المطر والبرد، فكان إقبال الجمهور المصرى على القراءة واقتناء الكتاب خير دليل على أهمية المعرض السنوى.

وبالنسبة للناشر المصرى فالمعرض فرصة سنوية يستعد لها الناشر لتقديم أفضل ما لديه، بعد العمل على مدار الأشهر الماضية، فهو يعد اختباراً لصناعته مثل المبدع والمؤلف، وفترة المعرض بالنسبة للناشر هى فترة الحصاد فى أكبر تجمع ثقافى، وهو تتويج لعمله أيضاً، ونستطيع أن نقول إن فترة المعرض مباراة ثقافية والفائز هو القارئ، لأن الكل يتسابق من أجله، مؤلف وناشر وموزع لتصل إلى القارئ فى النهاية.

وما دور اتحاد الناشرين فى المعرض قبل انطلاقه؟

- نتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، إذ جرى الإعلان خلال الأشهر الماضية عن فتح باب المشاركة فى المعرض، وكان هناك إقبال كبير، وبعد انتهاء فترة التقديم وقبول المتقدمين وفق ضوابط الهيئة، أجرى الاتحاد قرعة علنية بشفافية وعدالة ونزاهة لتسكين جميع الناشرين المصريين والعرب بالمعرض، وذلك بمقر اتحاد الناشرين المصريين، وجرى استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك فى المعرض لإتاحة الفرصة لعرض أحدث إصداراتهم، وتلبية الطلبات التى تقدم بها الاتحاد إلى الهيئة.

وكيف تقرأ حجم المشاركات هذا العام؟

- خلال فتح باب التقديم على المعرض شهدت هذه الدورة إقبالاً هائلاً على المشاركة فى المعرض من مصر ومن خارجها، وهذا الإقبال يؤكد ريادة مصر الثقافية وعراقة معرض القاهرة، لأن مصر ستظل دائماً فى الريادة والصدارة بحكم التاريخ والحضارة وبإنتاجها الفكرى والثقافى، وقدرة مثقفيها ومبدعيها وناشريها على العطاء الذى لا ينضب، ويشارك فى هذه الدورة 1200 ناشر بزيادة 153 ناشراً على العام الماضى.

وماذا تم بشأن الناشرين الجدد؟

- الناشرون الجدد هم من تقل إصداراتهم عن 50 عنواناً، ولا تنطبق عليهم الشروط للمشاركة فى جناح مستقل فى المعرض، وتم تخصيص جناح مجمع للناشرين الجدد مساحته 45 متراً، وتحت إشراف اتحاد الناشرين مع استيعاب كل دور النشر لتتاح المشاركة للجميع.

وماذا عن اختيار النرويج ضيف شرف للمعرض؟

- ستحل النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام تحت شعار «الحلم الذى نحلمه» وهذا جزء من التعاون الثقافى بين مصر ودول العالم، وهو انفتاح محمود على الآخر، ووجود النرويج ضيف شرف سيتيح فرصة لتبادل حقوق النشر بين الدولتين والتعرف على المؤلف النرويجى وكذلك الناشر وكل الفنون الإبداعية لديهم، وهو ضمن إطار ثقافة توحيد الشعوب.

وما انطباعك عن الإصدارات المشاركة فى هذه الدورة؟

- هناك إصدارات متميزة من كل أفرع المعرفة، سواء من دور النشر الخاصة أو من قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف العريقة، ومن الأعمال المتميزة إعادة طباعة أعمال سليم حسن، عالم الآثار الشهير، وشخصية المعرض فى هيئة الكتاب.

وسنقدم من خلال دار المعارف 150 إصداراً جديداً، مما تقدمه أعرق دور النشر فى العالم العربى على مدار 124 عاماً فى خدمة الثقافة من إصدارات جديدة وإعادات طبع، التى تهم كل فئات المجتمع، كما نقدم من خلال ناشر دار المعارف طبعة خاصة من كتب يعقوب الشارونى، رائد الكتابة للأطفال وشخصية معرض الطفل، كما نقدم خصومات مرضية على الكتب، وستشهد هذه الدورة وفى إطار العمل على تلبية رغبات القارئ وتضامناً مع القضية الفلسطينية، العديد من الإصدارات للاحتفاء بالأدب الفلسطينى، ومنها إصدارات مناسبة للأطفال.

تيسيرات للمشاركين

نقدم تيسيرات للمشاركين من الناشرين المحليين والدوليين، ونبحث أى إشكاليات أو عقبات تواجه الأعضاء، ومن أجل تشجيع صناعة النشر وفى معرض الكتاب وبالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب أعلنا عن جائزة تشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه، مناصفة بين الاتحاد والهيئة، يفوز بها ناشر واحد، وهذه الجائزة تستهدف الناشرين الجدد المشاركين فى المعرض بالتحديد، وأبرز شروطها أن يكون الناشر عضواً مقيداً بسجلات الاتحاد، بما لا يزيد على 10 سنوات، وأن يكون العضو قد أنتج فى فترة عضويته ما لا يقل عن 25 عنواناً، وألا يقل عدد فروع المعرفة لإصداراته عن 5.