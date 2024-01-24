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أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية بقيمة 8 مليارات جنيه في ختام التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
06:22 م | الأربعاء 24 يناير 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاعات جماعية، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 27666.18 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 8 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.33% عند مستوى 6584 نقطة.

8 مليارات جنيه مكاسب رأس المال السوقي

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.11% عند مستوى 9319.83 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 5 مليارات جنيه، عبر التداول على 1.3 مليارات سهم، وتنفيذ 150 ألف و676 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 8 مليارات جنيه في ختام التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم، نحو 1.971 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 11.13% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 11.13% منذ بداية العام الجديد 2024.

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