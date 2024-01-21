على رأسها الموارد الأساسية.. صعود جماعي لمؤشرات قطاعات البورصة اليوم

سجلت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في جلستها ارتفاعات في عدد من القطاعات على رأسها ارتفاع موشر الموارد الأساسية بنسبة وصلت لـ6%، وهو المؤشر الذي أعقبه صعود قطاع العقارات بنسبة وصلت لـ 5.9%.

ارتفاع مؤشر قطاع خدمات النقل والشحن لـ5.5%

وجاء مؤشر قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة وصلت لـ5.5%، في حين صعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة تراوحت ما بين 3.8% لـ 3.6%، في حين زاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة ثابتة وكانت 3%.

وقفز قطاع البنوك والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة تراوحت ما بين 2.7% لـ 2.2% بالترتيب، فيما نما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسب وصلت لـ 1.4%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9% و0.3% على التوالي، تلاه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه بنسبة 0.2%، في حين جاء في المقام الأخير قطاع الخدمات التعليمية بنسبة وصلت لـ0.1%.

ارتفاع جماعي للمؤشرات

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات جلستها اليوم الأحد، مع بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع مع تداولات بلغت 6.1 مليار جنيه، في حين ربح رأس المال السوقي 75 مليار جنيه، حتى أعلق بمستوى 1.961 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية، وصلت القيمة النهائية للتداول اليوم 6.1 مليار جنيه، بتنفيذ 207 آلاف عملية بـ205 شركة، في حين سجلت تعاملات المصريين 93.52% مع إجمالي التعاملات، واستحوذ الأجانب على 0.22%، بينما احتلت نسبة التعاملات بين العرب 6.26%، في حين استحوذت المؤسسات على 12.77% بالمعاملات بالبورصة، ووصلت نسبة التداول في المعاملات بين الأفراد لنسبة 87.22%.

أما عن مؤشر «إيجي إكس 30»، وصلت نسبته لـ3.27%، إذ أغلق بمستوى 27719 نقطة، في حين صعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 3.85%، بينما أغلق بمستوى 34003 نقطاط، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة وصلت لـ 3.28%، بعدما أغلق لمستوى 11802 نقطة.