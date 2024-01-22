أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 22-1-2024.. مكاسب سوقية بـ26 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 22-1-2024، ارتفاع المؤشرات وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.69% عند مستوى 27909.76 نقطة، وسط مكاسب سوقية 26 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.68% عند مستوى 6522.11 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

ومن بين أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في منتصف التعاملات بنسبة 0.52% عند مستوى 9291.11 نقطة.

البورصة المصرية اليوم الاثنين 22-1-2024

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية اليوم الاثنين، نحو 4.2 مليار جنيه عبر التداول على 619.3 مليار سهم، وتنفيذ 102 آلاف و103 صفقات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 26 مليار جنيه في ختام التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.987 تريليون جنيه.

البورصة ترتفع بأكثر من 12.82% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 12.82% منذ بداية العام الجديد 2024.