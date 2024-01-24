يسعى الكثير من الطلاب والطالبات، لمعرفة حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2024 الشرقية ترم أول، للتأكد من الحل النموذجي، بعدما أدوا الامتحان اليوم، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2024 الشرقية ترم أول

وحرصا من «الوطن» على تقديم كل الخدمات التي يحتاج لها طلاب الشهادة الإعدادية، نقدم نموذج حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2024 الشرقية ترم أول، طبقا للإجابات التي وضعها أحد معلمي مادة العلوم بمحافظة الشرقية.

إجابة السؤال الأول في امتحان مادة العلوم

1- السرعة المتوسطة

2- المرآة المستوية (المرايا)

3- التكاثر الخضري

4- تمدد الكون

ب

1- تكوين الجراثيم الانشطار الثنائي

2- يتكون له صورة مصغرة

3- نصف القطر والمساحة

4- 8 سم

إجابة السؤال الثاني

أ

1- السرعة المتجهة - العجلة

2- الشمس - كرة غازية

3- 20 - 1000

ب

1- سرعة

2- ثلاث أميال

3- أكبر

4 - 8 خلايا

وَيمنكك معرفة باقي الإجابات من نموذج حل الامتحان الموضح أدناه

الجدير بالذكر بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لهذا العام، يبلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة.

ويقسم الطلاب إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.