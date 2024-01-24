تقلبات جوية مفاجئة.. تحذير لـ9 فئات من مغادرة المنزل غدا

حالة من الارتباك في حالة الطقس، تشهدها البلاد غدا الخميس، أثارت مخاوف عدد من الفئات التي قد تعاني من أزمات مع عدم انتظام درجات الحرارة وانخفاضها بشكل كبير، ووفقًا لبيان الأرصاد، من المتوقع أن يكون طقس الغد سيكون شديد البرودة خاصة في ساعات الليل، فما الفئات التي يحذر مغادرتها للمنزل غدًا؟

فئات التي يحذر مغادرتها المنزل غدًا

يقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك بعض الفئات التي يجب أن تتوخى الحذر في التعامل مع هذا الطقس المتقلب، لعل أبرزها كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

الأطفال وكبار السن سيكونان من الفئات التي يحذر نزولها في الطقس المتقلب الذي تشهده البلاد خلالال الساعات القليلة المقبلة، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما أنهم قد يواجهون صعوبة في الحركة حال تساقط الأمطار.

أصحاب الاحتياجات الخاصة أيضًا ضمن القائمة التي يتطلب التزامها بعدم مغادرة المنزل في هذا التوقيت، خاصة أنهم قد يواجهون صعوبة في الحركة أو الرؤية في حالة تساقط الأمطار، كما أنهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابات في حالة حدوث سيول.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أيضًا من الفئات التي يجب التزامها المنزل في هذا التوقيت، خاصة أن أعراض تلك الأمراض قد تتفاقم مع التعرض لبرودة الطقس أو الرطوبة.

الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المنخفضة أو الساحلية، هم أكثر عرضة لخطر حدوث السيول، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي يأتي أبرزها تجنب الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى، ارتداء الملابس الثقيلة، تجنب القيادة في حالة تساقط الأمطار، إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا ورفع الأثاث والأجهزة الكهربائية عن الأرض.

الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الطقس السيئ: