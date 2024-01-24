إسرائيل تنصب مسؤولا جديدا لإجراء اختبارات كشف الكذب على موظفيها الأمنيين

تولى جوندر كوبي ياكوفي، القائم بأعمال مفوض جهاز الأمن الإسرائيلي، منصبه هذا الصباح، وبدأ بالتروييج لإجراء اختبارات كشف الكذب الدورية لضباط الجهاز.

طلب تطبيق القرار على الجميع

وبحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أعلنت الهيئة القيادة، اليوم الأربعاء، في أول اجتماع للمجلس الأعلى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصدر ياكوفي تعليماته إلى المستشار القانوني للمنظمة للترويج لتعديل القانون، بحيث يخضع ضباط المنظمة، كما هو الحال مع الشرطة، لجهاز كشف الكذب.

تضييقات أمنية إسرائيلية موسعة منتظرة

وقال ياكوفي إنه يعتزم جعل ظروف سجن السجناء الأمنيين أسوأ وسيقوم بإنشاء هيئة موظفين مخصصة للتعامل مع السجناء الأمنيين، بل وسيشجع على حجب الهواتف المحمولة على أجنحتهم. ويعتزم المفوض أيضًا إنشاء جناح مخصص، ثم سجن خاص للعديد من أعضاء الفصائل الفلسطينية، خاصة القيادات.

من هو المشرف الجديد؟

ووافقت الحكومة على تعيين المشرف كوبي ياكوفي في منصب القائم بأعمال مفوض جهاز الأمن منذ عشرة أيام، ويشغل ياكوفي حتى الآن منصب السكرتير الشخصي لوزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي اختاره كمرشح لهذا المنصب بعد أن قرر عدم تمديد ولاية المفوضة كاثي بيري.

استمرار الحرب على غزة

وتشهد قطاع غزة حربا قوية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع منذ 7 أكتوبر الماضي وسط استمرار القتال وارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن إلى أكثر من 25 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.