في 5 خطوات.. طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يعتبر كارت الخدمات المتكاملة واحدا من المميزات التي توفرها الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضح «الوطن» في السطور التالية، كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي للعام الجاري 2024.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ووفقا لما ورد على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي فإن كارت الخدمات المتكاملة يوفر العديد من الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف التسهيل عنهم، وتتيح الوزارة آلية للاستعلام عن الكارت ببطاقة الرقم القومي، وعن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار التسهيل عنهم.

وعن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ببطاقة الرقم القومي 2024، فتتلخص الخطوات فعلى المواطن الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال الضغط هنـــــا، وبعد الدخول إلى الموقع يقوم المواطن باتباع بعض الخطوات.

البيانات التي تظهر للمواطن

بمجرد الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ستظهر صفحة للمواطن وعليه الضغط على «خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة»، وبعدها عليه الضغط على «استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة»، وبمجرد الضغط على هذا الزر سيظهر للمواطن صفحة ليدخل الرقم القومي خاصته بدقة، بعدها عليه الضغط على «بحث»، وبذلك يكون تمكن المواطن من الاستعلام عن البطاقة.

وهناك العديد من البيانات التي تظهر للمواطن عند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، وتتخلص تلك البيانات في الآتي:

- اسم صاحب البطاقة

- تاريخ ميلاده

- رقم البطاقة

- نوع الإعاقة التي يعاني منها المواطن

- درجة الإعاقة

- تاريخ إصدار البطاقة

- تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة