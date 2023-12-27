صعود «شباس الملح» و«منية جناج» لتصفيات «دوري حياة كريمة» في كفر الشيخ

اختتمت اليوم مباريات المجموعة «ب» من دوري حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، على ملعب مركز التنمية الشبابية بمدينة دسوق، إذ أسفرت عن صعود فريق شباس الملح وفريق منية جناج إلى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة.

فاز فريق شباس الملح على فريق محلة أبو على بهدفين مقابل هدف، كما فاز فريق شباس الشهداء على فريق محلة أبو على بهدفين نظيفين.

وبذلك يرتفع عدد الفرق التي تأهلت إلى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة إلى فريقين، هما شباس الملح ومنية جناج، من بين 32 فريقًا مشاركًا في البطولة.

تنظم وزارة الشباب والرياضة دوري حياة كريمة في قرى المحافظة التي لا يتوافر بها خدمات رياضية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.