شروط وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد آليات حصول الموظفين على مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها، وذلك لأنها حق الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة بعد قضاء سنوات من الخدمة وأداء العمل، إذ أوضح الخبير القانوني محمد عبدالمجيد أنَّ قانون العمل الجديد نظم آلية الحصول عليها.

مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد

وقال «عبدالمجيد» لـ«الوطن»، إنَّ المادة 126 من قانون العمل الجديد نصت على أنَّ العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة بعد وصوله سن الـ60 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، ويكون ذلك إذا لم يكن للعامل حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

وأكّد الخبير القانوني أنه حسب ضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد فهذه المكافأة يستحقها الموظف عن سنوات الخدمة بدءا من سن الـ18، وذلك في حال بلوغ العامل هذه السن، مؤكّدًا أنَّه يتمّ حساب المكافأة على أساس آخر أجر كان يحصل عليه العامل، ويتمّ صرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، ويكون ذلك وفقًا لأحكام التأمينات.