«دليل الأسرة في مواجهة الإلحاد».. أحدث إصدارات مصطفى النجار بمعرض الكتاب

يشارك الكاتب مصطفى النجار بأحدث إصداراته الأدبية «دليل الأسرة في مواجهة الإلحاد»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ويعد هذا الكتاب، دليلٌ عمليٌ لوقاية الأبناء من الإلحاد، وكيفية علاجهم منه، حيث بدأ الكاتب بالتعريف بالإلحاد ونشأته وأبرزِ أسبابه وأطروحاته، ثم التعريف بخصائص مرحلتي الطفولة والمراهقة، كما خصَّص فصلًا كاملًا للحديث عن الإلحاد في مرحلة المراهقة، ومحاولة فهْم سياقه الفكري والوجداني عند المراهقين، ثمَّ ختمَ بالكلام عن سُبل الوقاية والعلاج.

أهمية التعريف بالإلحاد ومواجهته

وهذا المزجُ النادر بين البعد الفكري والبُعد التربوي في مواجهة الإلحاد في الفئات العمرية الأكثر تعرُّضًا له، مجهودٌ غير مسبوقٍ كنّا نفتقر إليه بشدَّة، وتفتقر إليه المكتبةُ العربية بشدَّة، ويحتاج إليه الآباء والأمهات وأولياءُ الأمور والمدرسون والمربّون.

وتتنوع أبواب الكتاب، بين تعريف الإلحاد وتاريخه، خطورة الإلحاد على الفرد والمجتمع، خصائص مرحلة الطفولة والمراهقة، نمو الشعور الديني في مرحلة المراهقة، أنماط الإلحاد عند المراهقين، أسباب وقوع المراهقين في الإلحاد، وسائل نشر الإلحاد بين أبنائنا، طرق وقاية الأبناء من الإلحاد، طرق علاج الأبناء من الإلحاد، دور مؤسسات المجتمع في مواجهة الإلحاد.

ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، افتتح اليوم، الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بمحور المشير.