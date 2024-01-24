سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم

أعلن البنك المركزي عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 24-1-2024 في البنوك المصرية، حالة من الثبات خلال نهاية التعاملات، ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، الذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً، و30.85 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك مصر

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24-1-2024 داخل بنك القاهرة، إلى 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى

- وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى إلى 30.90 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB على 30.95 جنيه بيعًا و30.85 جينه شراءً.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- ووصل بنك الإسكندرية عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات الصباحية اليوم، والذي وصل إلى 30.85 للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.