أرملة أحد شهداء الشرطة: كانت أمنيته الدفاع عن الوطن لآخر لحظة في حياته

قالت الدكتورة سولينا سامي، أرملة الشهيد رائد طارق جميل محروس عطالله، إن الجميع فخورون به، وقد قام بما كان يحب وبما كان يتمنى، وهو أن يدافع عن أرض الوطن حتى آخر لحظة في حياته.

اهتمام وزارة الداخلية بأسر الشهداء

وأضافت سامي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها عند استلامها الجائزة التقديرية من الرئيس في احتفالية عيد الشرطة الـ72 سألها إذا كانت في حاجة إلى شيء، ولكن منذ يوم الاستشهاد ووزارة الداخلية مع عائلة الشهيد.