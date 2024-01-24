«6 ساعات».. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الغربية بعد التعديل 2024

تشهد مختلف المدن والمراكز والقرى تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الغربية بعد التعديل 2024، وذلك بداية من غد الخميس، وقبل بدء أول أيام إجازة نصف العام الدراسي، وبعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي كانت اليوم بصفوف الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية في الغربية.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الغربية بعد التعديل 2024

ووفقا لما أكدته مصادر من شركة كهرباء الغربية لـ«الوطن»، فإن تخفيف أحمال الكهرباء في الغربية بعد التعديل 2024 سيتم وفقا لخطة جديدة بعد انتهاء العمل بخطة امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي وضعتها وزارة الكهرباء بسبب الامتحانات وانتهت اليوم.

تخفيف أحمال الكهرباء في الغربية 6 ساعات

وكشفت المصادر، أن محافظة الغربية بها 10 مدن ومراكز، و317 قرية و1066 عزبة، وتم وضع خطة جديدة لأعمال تخفيف أحمال الكهرباء يبدأ تنفيذها غدا الخميس، ومن المقرر أن تكون فترة انقطاع الكهرباء خلال ساعات النهار فقط، تبدأ من 11 صباحا وتستمر حتى الـ5 مساءا، ويتم الانقطاع بالتناوب بين المناطق والمدن والمراكز والوحدات المحلية والقرى، وذلك ماعدا الأماكن والمنشآت الحيوية مثل المستشفى والمصالح الحكومية.