رئيس قطاع كهرباء الغربية: السبت فصل التيار عن 4 قرى بطنطا

أكدت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحول الكهربائي الرئيسي بمحطة جنوب طنطا يوم السبت القادم من السادسة صباحًا وحتى الثامنة من صباح نفس اليوم للصيانة.

وأوضحت أن الأماكن التى تتأثر بفصل التيار الكهربي هي قرى" شوني - دفرة - منشأة جنزور" والقرى التابعة لها، وأهابت بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمية.